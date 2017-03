Mass Effect: Andromeda: Video-Rundgang der Tempest

Am vergangenen 23. März 2017 wurde mit Mass Effect: Andromeda der nächste Ableger der berühmten Sci-Fi-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Darin sucht Protagonist Ryder mit seiner Crew nach neuen bewohnbaren Planeten in der Andromeda-Galaxie. Zum Herumreisen zwischen den verschiedenen Planeten steht dem Spieler das Raumschiff Tempest zur Verfügung. In unserem neuen Video zeigen wir euch einen Rundgang über die Tempest und geben einen genaueren Einblick in die unterschiedlichen Bereich des Raumschiffs.



In den vergangenen Tagen hat der Titel viel Kritik für die schwachen Gesichtsanimationen erhalten. Das Entwicklerteam von BioWare hat jedoch bereits angekündigt, dass der Titel einen umfassenden Patch-Support erhalten wird und dadurch viele Probleme in Zukunft behoben werden. Zuletzt haben sich verschiedene Animatoren anderer Entwickler zu den möglichen Gründen der Animations-Pannen geäußert. Weitere Meldungen und Videos zu Mass Effect: Andromeda findet Ihr auf unserer Themenseite.