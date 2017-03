Mass Effect: Andromeda - Trailer stellt Alien-Teammitglied Jaal vor

Im neuesten Trailer zu Mass Effect: Andromeda stellt Cathleen Rootsaert (Writer bei Entwickler Bioware) den Charakter Jaal vor. Jaal ist Angehöriger der Alienrasse Angara und verfügt daher, zumindest für unsere Augen, über ein ziemlich fremdartiges Aussehen. Jaal kann als Teammitglied rekrutiert werden und kämpft dann Seite an Seite mit Sara beziehungsweise Scott Ryder. Zwischen den beiden Geschwistern müssen sich Spieler von Mass Effect: Andromeda nämlich zu Beginn entscheiden.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017, also schon nächsten Donnerstag, für PC, PS4 (Pro) und Xbox One. EA-Access-Mitglieder (nur PC und Xbox One) können wie bei Titeln aus dem Hause Electronic Arts meist üblich einige Tage früher loslegen. Wichtigster Bestandteil von Mass Effect: Andromeda ist natürlich die epische Solo-Kampagne. Zudem existiert aber erneut auch ein mit dieser in mehreren Punkten verzahnter Multiplayer-Part. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Mass Effect: Andromeda.