Mass Effect: Andromeda - Test-Versionen verschickt - Termin für unser Review

Update: Inzwischen können wir auch ankündigen, wann unser Test zu Mass Effect: Andromeda erscheint. Am 20. März um 09:01 Uhr findet ihr unser Review auf dieser Webseite, und unsere Berichterstattung auf Basis der Review-Fassung beginnt.

Tests zu Mass Effect: Andromeda pünktlich zum Release? Die dürften für noch unschlüssige Spieler leicht zu finden sein. Wie Produzent Michael Gamble am Sonntag via Twitter ankündigte, haben Bioware und Electronic Arts mit der Verteilung von Testmustern an die Presse begonnen. Gamble äußerte sich zwar nicht zum Embargo für die Berichterstattung - es dürfte allerdings davon auszugehen sein, dass die ersten Reviews spätestens zum US-Release am 21. März erscheinen. In Europa kommt Mass Effect: Andromeda am 23. März in den Handel.



This is it. The game is in reviewers hands. In 5 years, I think we have created something magic. We humbly hope you all agree when you play. — Michael Gamble (@GambleMike) March 12, 2017

EA und Bioware versorgen die Presse damit deutlich früher als zuletzt andere große Publisher. Bethesda beispielsweise kündigte bereits im vergangenen Jahr an, Testmuster nur noch unmittelbar vor dem Release-Tag zu verschicken. Auch für uns beginnt in dieser Woche der Test zu Mass Effect: Andromeda. Zur Veröffentlichung des nächsten Bioware-Rollenspiels können wir euch also zumindest zur Kampagne umfassende Informationen und Kaufberatung liefern. Mit dem Mehrspielermodus beschäftigen wir uns voraussichtlich im besser gefüllten Live-Betrieb und im Rahmen der EA-Access-Fassung von Mass Effect: Andromeda, die in dieser Woche startet.