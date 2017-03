Mass Effect: Andromeda - Test, Specials, Videos - Alles auf einen Blick

Mass Effect: Andromeda steht kurz vor dem Release - das neue Bioware-Rollenspiel erscheint am 23. März für PC, PS4 und Xbox One. Um euch auf die Ankunft des neuen Bioware-Rollenspiels einzustimmen, bereiten wir derzeit viele Specials und Videobeiträge vor - die Review-Version ist bereits in der Redaktion angekommen. Selbstverständlich arbeiten wir auch unter Hochdruck an unserem ausführlichen Mass Effect: Andromeda-Test, der am 20. März, um 9:01 Uhr, auf unserer Webseite live geht. Damit erfahrt ihr rechtzeitig vor dem Release, wie gut das Action-Rollenspiel schließlich geworden ist.

Um euch die Suche nach unseren Artikeln und Videos zu Mass Effect: Andromeda zu erleichtern, tragen wir in der nachfolgenden und ständig aktualisierten Übersicht alle wichtigen Links zusammen. FAQs, Grafikvergleiche, Gameplay-Videos, Rückblicke - alles auf einen Blick. Wer auf der Suche ist nach aktuellen News, dem sei unsere umfangreiche Themenseite zu Mass Effect: Andromeda empfohlen. Dort laufen alle aktuellen Meldungen zum neuen Werk von Bioware zusammen.

Übrigens: Wer schon vor dem Release einen Abstecher in die Galaxie von Mass Effect: Andromeda unternehmen will, erhält mit EA Access und Origin Access die Möglichkeit dazu. Abonnenten des Online-Dienstes von Electronic Arts können das Abenteuer zehn Stunden lang erkunden. Allerdings mit Einschränkungen, wie ihr in unserer FAQ zur EA-Access-Version von Mass Effect: Andromeda erfahrt.

Mass Effect: Andromeda - Videos zum Bioware-Rollenspiel

Artikel und Specials zu Mass Effect: Andromeda