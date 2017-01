Wie der Vorgänger verfügt auch Mass Effect: Andromeda über einen Mehrspieler-Modus, in dem sich bis zu vier Spieler in Koop-Gefechten gegen die KI behaupten können. Bei unserem Studiobesuch im Oktober versicherten uns die Entwickler, dass es zwar ein Verbindung zwischen Single- und Multiplayer geben wird, diese aber keine Auswirkung auf die Handlung des Spiels haben wird. In einem Interview mit Kotaku hat Producer Michael Gamble nun ein paar zusätzliche Details dazu verraten. "Es gibt ein System, das wir 'Strike Team'-System nennen. Im Wesentlichen erlaubt es dir im Spiel jederzeit zwischen Singleplayer und Multiplayer zu wechseln. [Das System] wird von einer Meta-Story über die Vorgänge im Helios-Cluster zusammengehalten", erklärt der Produzent.

Der Übergang soll nahezu nahtlos funktionieren. "Ich kann dir verraten, dass es einen Ladebildschirm geben wird - es ist also nicht komplett nahtlos - aber du musst dein Spiel nicht mehr beenden und einen neuen Modus starten. Denn erzählerisch hängt das alles zusammen, es ergibt jede Menge Sinn", so Gamble weiter. Die Meta-Story, die alles zusammenhält, soll aber auch beendet werden können, ohne jemals einen Fuß in den Mehrspieler-Modus gesetzt zu haben. Im weiteren Verlauf des Gesprächs geht der Produzent auch auf die PC-Version des Rollenspiels ein.

Demnach wird Mass Effect: Andromeda neben einer unlimitierten Framerate auch Widescreen-Bildschirme im 21:9-Format unterstützen. Für beste grafische Leistung arbeite das Team mit den Grafikkartenherstellern zusammen. Ziel sei ein optimierter Treiber am Releasetag. Offizielle Unterstützung für Mods wird es wie in der Vergangenheit nicht geben. Allerdings fügte Michael Gamble hinzu, dass sich diese Pläne sehr schnell ändern können, so wie die Reaktionen auf diese Dinge ausfallen. Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Kotaku