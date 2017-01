Mass Effect: Andromeda - Release-Datum im März offiziell bekannt gegeben

Viele Spekulationen rankten sich in den letzten Wochen und Monaten um das Release-Datum für Mass Effect: Andromeda. Erst gestern wurden durch den offiziellen Xbox-Store von Microsoft neue Gerüchte angeregt. Die Entwickler selbst haben zuletzt immer nur vom Frühjahr 2017 gesprochen. Mit einer Botschaft an die Fans hat sich nun General Manager Aaryn Flynn auf der offiziellen Webseite zu Wort gemeldet und dabei den offiziellen Release-Termin bekannt gegeben. Demnach erscheint das Action-Rollenspiel am 21. März 2017 in Nordamerika und zwei Tage später, am 23. März, in Europa.

"Mass Effect: Andromeda ist unser ambitioniertestes Mass-Effect-Spiel bisher. Wir erzählen komplett neue Geschichten, erschaffen neue Charaktere, neue Planeten, neue Spezies und führen neue Gameplay-Systeme ein. Und zum ersten Mal entsteht Mass Effect in der Frostbite-Engine, die einen erheblichen grafischen Fortschritt von der Trilogie zu Mass Effect: Andromeda bedeutet. Dafür nehmen wir uns so viel Zeit wie möglich, um sicher zu stellen, dass ihr das bestmögliche Erlebnis erhaltet", erklärt Flynn in seiner Botschaft. Während der Weihnachtsfeiertage wurde den Mitarbeitern von Bioware der traditionelle Holiday-Build mit nach Hause gegeben und jeder konnte das Spiel nach eigenem Ermessen spielen.

Daraus entstand eine ganze Reihe von Feedback, das bei der Festlegung des Relese-Termins geholfen haben soll. "Noch aufregender war für uns zu sehen, wie sich in den letzten Monaten die Vorfreude in der Community aufgebaut hat, als wir begonnen haben mehr über das Spiel zu verraten. Die Leidenschaft, die ihr für diese Marke habt, treibt uns weiterhin an. Und nun sind wir nur noch ein paar Monate davon entfernt, euch erstmals seit fünf Jahren ein brandneues Mass-Effect-Erlebnis zu bieten - reichhaltiger, tiefer und bereit erkundet zu werden", so Flynn weiter. Mass Effect: Andromeda erscheint für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Bioware