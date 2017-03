Mass Effect: Andromeda - Patch gegen verkorkste Gesichtsanimationen ist den Entwicklern wichtig

Viele freuen sich auf Mass Effect: Andromeda, das in einigen Tagen veröffentlicht wird, doch die Vorfreude einiger wurde durch Negativberichterstattung angeknackst. So kamen in den letzten Tage aufgrund der Early Access-Version große Zweifel an den verkorksten Gesichtanimationen auf, die im Internet zur Lachnummer wurden, und auch ein aktueller Vergleich des Trailers und der Test-Fassung lässt Rückschlüsse auf ein mögliches Grafik-Downgrade aufflammen.

In einem Tweet hat sich Entwickler BioWare nun zu den besagten Umständen geäußert. Michael Gamble, der Produzent von ME: Andromeda, antwortete dort auf die Frage eines Users, ob es in Zukunft angedacht sei, die Charaktererstellung und die Gesichtsanimationen zu fixen. "Wir schauen uns beides an. Keine offiziellen Statements bis jetzt, aber es ist uns sehr wichtig", lässt sich Gamble zitieren.



@JGildersleveOG looking into both of these. No official announcements yet, but it's important to us — Michael Gamble (@GambleMike) 17. März 2017

Es ist gut zu hören, dass konstruktives Feedback bei den Entwicklern des Titels ankommt und anscheinend auch mit großer Ernsthaftigkeit aufgefasst wird. Optimierungen scheinen zu kommen, es ist die Frage, wann es so sein wird. Bis zum Release von Mass Effect: Andromeda sind es nur noch wenige Tage und es ist höchst unwahrscheinlich, dass es direkt zum ersten Tag Verbesserungen gibt. Diese Annahme schließt auch die offizielle Aussage von Lead Designer Ian Frazer komplett aus. Dieser hatte behauptet, dass es keine Verbesserungen zum Release gegenüber EA Access geben wird. Doch wie heißt es so schön im Volksmund: Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Mass Effect: Andromeda erscheint hierzulande am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Videos und Screenshots zu Mass Effect: Andromeda findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Ob ihr euch an den Umständen stört, über die in jüngster Zeit berichtet wurde, oder euch das egal ist, weil ihr einfach Lust auf das Spiel habt, könnt ihr der Community und uns in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen.