Mass Effect: Andromeda: Neue PC-Details - Optionen & Screenshots

Publisher Electronic Arts und das Entwicklerstudio von BioWare werden am 23. März 2017 mit Mass Effect: Andromeda einen weiteren Ableger der Sci-Fi-Rollenspiel-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Knapp zwei Wochen vor der Veröffentlichung hat das Unternehmen Nvidia nun weitere Details und neue Screenshots zum kommenden Titel veröffentlicht. Nvidia gibt einen ersten Einblick in die unterschiedlichen Einstellungen, die die Grafik und Performance der PC-Version verändern. Insgesamt 16 unterschiedliche Optionen stehen dabei zur Verfügung:

Ambient Occlusion

Anti-Aliasing

Chromatic Aberration

Effects Quality

Film Grain

Lighting Quality

Mesh Quality

Post-Process Effect Quality

Resolution Scaling

Shader Quality

Shadow Quality

Terrain Quality

Texture Filtering Quality

Texture Quality

Vegetation Quality

Die neu veröffentlichten Screenshots aus Mass Effect: Andromeda wurden mit einer Auflösung von 4K aufgenommen. Zusätzlich hat Nvidia erste Bilder des vorläufigen Grafik-Menüs präsentiert. Alle Bilder findet Ihr in unserer Bildergalerie unterhalb dieser Meldung. Für Abonnenten von EA Access steht das Sci-Fi-Abenteuer bereits ab dem 16. März 2017 für zehn Stunden zur Verfügung. Weitere Meldungen und Videos zu Mass Effect: Andromeda gibt es auf unserer Themenseite.

Quelle: Nvidia