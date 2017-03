Mass Effect: Andromeda - Neue Gameplay-Videos mit vielen Details

Zum bald erscheinenden Action-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda sind neue Gameplay-Videos im Netz aufgetaucht. Drei sind es an der Zahl und gezeigt werden verschiedene Gameplay-Elemente des BioWare-Titels. Im ersten Clip, der von der PAX East stammt, seht ihr Ausschnitte aus einer sogenannten Loyalty-Mission. Viele Kampfszenen werden gezeigt, aber auch Ausschnitte aus Dialogen. Das Video zeigt ebenso, was passiert, wenn man in Andromeda das Zeitliche segnet. Seid vor Spoilern gewarnt!



Der zweite etwa 50-minütige Clip stammt vom Entwickler selbst und zeigt Live-Gameplay aus einem Twitch-Stream. Scott Ryder und sein Squad landen hier auf dem radioaktiven Wüstenplaneten Eos. Gezeigt werden die Erkundung und Erforschung des Planeten mit dem "Nomad", Crafting, Kämpfe, Konversationen, gefährliche Umweltbedingungen, Möglichkeiten der Charakteranpassung und Skills sowie ein kleiner Teil der Story. Auch hier heißt es: Vorsicht vor Spoilern!



Das dritte Video stammt von IGN und gibt detaillierten Einblick in die Tempest, mit der ihr im Spiel zwischen Planeten reisen werdet. Die Tour zeigt verschiedene Sektionen des Raumschiffes, wie beispielsweise die Ladebucht, wo das Erkundungsfahrzeug "Nomad" geparkt ist. Auch Konversationen mit der Crew sind ein wichtiger Teil des Clips.



Den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel seht ihr unterhalb dieser Zeilen. Mass Effect: Andromeda ist der vierte Teil der beliebten Action-RPG-Serie von BioWare und erscheint in Europa am 23. März 2017 auf PC, PS4 und Xbox One. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zum Spiel findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu Mass Effect: Andromeda, die laufend erweitert wird.