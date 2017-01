Mass Effect: Andromeda - Mit EA- und Origin-Access ab 16. März spielen

Es werden immer weniger Wochen, bis Mass Effect: Andromeda endlich erscheint. Nun hat Publisher Electronic Arts bekannt gegeben, dass Abonnenten von EA Access auf der Xbox One beziehungsweise Origin Access auf dem PC eine ganze Woche weniger zu warten brauchen. Bereits ab dem 16. März 2017 wird das SciFi-Rollenspiel von Bioware über die beiden Plattformen verfügbar sein. Bis zum offiziellen Release können alle Kunden von EAs-Abodienst eine zehnstündige Trial anspielen.

Ihr könnt also schon zehn spannende Spielstunden in der Andromeda-Galaxie verbringen, bevor ihr euch zum endgültigen Kauf des Spiels entscheidet. Da es EA Access auf der PS4 nicht gibt, müssen sich diese Spieler wohl leider bis zum offiziellen Start gedulden. Immerhin soll es demnächst noch eine Mehrspieler-Beta geben, die Spielern aller Plattformen einen ersten Eindruck verschaffen kann. Wann diese Testphase genau stattfindet ist bisher allerdings nicht bekannt.

Wollt ihr euch auf andere Weise auf den Release von Mass Effect: Andromeda einstimmen, empfehlen wir euch einen Blick in unseren Lore-Rückblick auf die Geschichte der Milchstraße sowie unser kleines Quiz, bei dem ihr eure Kenntnisse des Universums testen könnt. Im neuesten Video zum Action-Rollenspiel, stellen die Entwickler von Bioware das neue Raumschiff Tempest und das Fahrzeug Nomad genauer vor. Mass Effect: Andromeda erscheint schließlich am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

