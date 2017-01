Mass-Effect-Quiz: Teste dein Wissen - Wie gut kennt ihr das SciFi-Universum

Das Mass Effect-Universum ist vielfältig und sehr detailreich. Bei einem einmaligen Durchspielen der Trilogie wird kaum ein Spieler alle Facetten dieser faszinierenden Welt erfassen können. Zusätzlich bauen unzählige Kodex-Einträge sowie eine ganze Reihe von Comics und Romanen das Universum weiter aus. Doch wie gut kennt ihr euch eigentlich mit dem Massen-Effektfeld, galaktischer Geschichte und wichtigen Persönlichkeiten aus?

Da der Release von Mass Effect: Andromeda näher rückt, stellen wir euch in unserem Quiz auf die Probe. Zur Auffrischung eures Wissens lohnt auch ein Blick in unsere Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse in der Milchstraße des Mass Effect-Universums. Ansonsten heißt es noch wenige Wochen warten, bis Mass Effect: Andromeda am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Bis dahin erst einmal viel Spaß mit unserem kleinen Quiz. Lasst uns in den Kommentaren euer Ergebnis wissen.

