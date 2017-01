Der gestrige Abend hielt wieder interessante Neuigkeiten zu Mass Effect: Andromeda bereit. Vor allem natürlich die offizielle Bekanntgabe des Release-Datums für das Action-Rollenspiel. Zusätzlich präsentierten die Entwickler von Bioware ihren Titel später auch mit einem neuen Trailer im Rahmen der Nvidia-Keynote auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Das zweiminütige Video zeigt verschiedene neue Eindrücke der Umgebungen und des Kampfsystems.

So sehen wir den männlichen Ryder im Kampf gegen eine Reihe von Remnant-Gegnern während einer Mission, bei der es sich vermutlich im Peebees Loyalitätsmission handelt. Am interessantesten sind im neuen Trailer allerdings die Einblicke in einige der Spielmenüs, die zusätzliche Hinweise unter anderem zum Charaktersystem liefern. Nachfolgend schauen wir uns diese Menüs einmal genauer an und versuchen alles wichtige aus den Einstellungen herauszulesen. Mass Effect: Andromeda - Interface-Details aus dem CES-Trailer. (11) Quelle: EA, Nvidia Als erstes sehen wir im Trailer den Squad-Bildschirm. In der linken oberen Ecke erkennen wir, dass Ryder derzeit Stufe 27 hat und 11 von 40 möglichen Gegenständen im Inventar trägt. Hier ist außerdem zu sehen, dass die Entwickler noch Feinschliff vornehmen müssen, denn die beiden Elemente überlappen sich derzeit noch. In der Mitte des oberen Bereichs werden die verschiedenen Abschnitte des Menüs dargestellt, die hier mit LB beziehungsweise RB durchgeschaltet werden können. Zwar zeigt Bioware hier erstmals die PC-Version des Spiels, allerdings mit angeschlossenem Xbox-Controller. Ob und wie sich das Layout der Menüs bei Maus- und Tastatur-Steuerung ändert, bleibt daher weiter ein Geheimnis.

Im Hauptbereich des Menüs sehen wir auf der linken Seite zunächst Infos zum Protagonisten Ryder, der hier über 52 vermutlich noch nicht verteilte Skillpunkte verfügt. Darunter stehen die drei Skillbäume "Combat", "Biotics" und "Tech", gefolgt von den beiden derzeit aktiven Begleitern - in diesem Fall Cora und Peebee. Da die Asari mit der markanten Gesichtsbemalung derzeit ausgewählt ist, wird ihr Charaktermodell in der Mitte des Bildschirms dargestellt. Auf der rechten Seite finden sich einige Informationen zum ausgewählten Charakter wie Lebens- und Schildpunkte, das Level sowie das aktuell gewählte Fähigkeiten-Loadout. Mass Effect: Andromeda - Interface-Details aus dem CES-Trailer. (12) Quelle: EA, Nvidia Hier sehen wir das Hauptmenü des Spiels. Der Aufbau und die einzelnen Menüpunkte unterschieden sich dabei kaum vom bekannten Schema aus den Vorgängern. Das Journal dient der Verfolgung eurer Quests, während der Codex zusätzliche Informationen zu verschiedensten Themen bereit hält und sammelt. Zurückgekehrt ist das Inventar, welches im zweiten und dritten Teil noch dem Rotstift zum Opfer gefallen war. Speicherfunktion, Spieloptionen und die Rückkehr zum Desktop sind selbsterklärend. Darüber hinaus gibt es noch Menüpunkte für Skills und Profiles. Das Skill-Menü haben wir oben bereits gesehen und zum Profiles-Menü kommen wir als nächstes.

Mass Effect: Andromeda - Interface-Details aus dem CES-Trailer. (13) Quelle: EA, Nvidia Die aus der Trilogie bekannten Klassen sind wieder dabei, heißen jetzt allerdings Profiles. Das hängt mit dem nun offenen Charaktersystem zusammen, bei dem es keine starren Klassengrenzen mehr gibt. Der Spieler kann seine Skillpunkte völlig frei auf beliebige Fähigkeiten verteilen. Die Profile dienen dabei als Orientierung für spezielle Ausrichtungen beziehungsweise als Hilfen für Spieler, die sich nicht so intensiv mit dem Skillsystem beschäftigen wollen. Auf der linken Seite des Menüs sehen wir die bekannten Klassen Soldat, Techniker, Experte, Frontkämpfer, Wächter und Infiltrator.

Zu sehen ist außerdem ein siebtes Profil mit der Bezeichnung "Explorer", das keiner der aus den Vorgängern bekannten Klassen entspricht. Wie im Trailer zu sehen, kann zwischen den Profilen jederzeit gewechselt werden. Auf diese Weise kann man seine Spielweise bei Bedarf an bestimmte Situationen anpassen. Im hier abgebildeten Menü ist gerade der Techniker ausgewählt. Zu diesem befinden sich auf der rechten Seite des Fensters zusätzliche Informationen wie eine Zusammenfassung und eine Übersicht der verschiedenen Boni. Mass Effect: Andromeda - Interface-Details aus dem CES-Trailer. (14) Quelle: EA, Nvidia Diese Ansicht ist Teil des Skill-Menüs und zeigt den Tech-Baum von Ryder. Auf der linken Seite werden die verschiedenen Fähigkeiten und ihre Ausbaustufen (die sechs Punkte) angezeigt. Zur aktuellen Auswahl - in diesem Fall Overload - werden auf der rechten Seite wieder die zugehörigen Informationen angezeigt. So sehen wir zum Beispiel, dass Overload zwei Funktionsweisen hat, bei denen entweder eine einzelne Entladung auf den Gegner abgefeuert oder ein Ketteneffekt ausgelöst wird. Im unteren Bereich ist das aktuelle Loadout an Fähigkeiten zu sehen. Daraus lässt sich schließen, dass man immer nur drei Skills aktiv in den Kampf führen kann. Mass Effect: Andromeda - Interface-Details aus dem CES-Trailer. (15) Quelle: EA, Nvidia Hier sehen wir die Detailansicht der Flammenwerfer-Fähigkeit. Wie aus Mass Effect 3 bekannt, lassen sich die Skills in sechs Stufen ausbauen. Auch das Schema mit der Auswahl zwischen zwei Ausrichtungen in den letzten drei Ränge wurde beibehalten. So besteht auf dem fünften Rang des Flammenwerfers zum Beispiel die Wahl zwischen 50 Prozent zusätzlicher Reichweite oder 25 Prozent zusätzlichem Schaden über Zeit mit gleichzeitiger Erhöhung der Wirkungsdauer um 50 Prozent.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One.