Mass Effect: Andromeda - Erste APEX-Mission läuft - Seht euch hier den Trailer an

Kurz nach dem Release startet Bioware die erste APEX-Mission in Mass Effect: Andromeda. Im Mehrspieler-Auftrag "Drack's Missing Scouts" seid ihr mit eurem Team unterwegs und erkundet die Karte Firebase Paradox. Gemeinsam mit euren Mitspielern erforscht ihr die Umgebung nach einer drohenden Gefahr der Ketts. Dabei stellt "Drack's Missing Scouts" nur die erste von vielen geplanten APEX-Aufträgen dar - zusätzliche storybasierte Missionen sollen folgen.

"Drack's Missing Scouts" enthält mit dem Krogan Gladiator auch schon einen neuen Charakter, eine weibliche Krogan mit Biotec-Fähigkeiten. Einen Trailer zur ersten APEX-Mission in Mass Effect: Andromeda halten wir im nachfolgenden Stream für euch bereit. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Mass Effect: Andromeda. Das Action-Rollenspiel ist seit dem 23. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich. Wie gut das neue Werk von Entwicklerstudio Bioware geworden ist, lest ihr in unserem großen Test zu Mass Effect: Andromeda.

Kritik muss Mass Effect: Andromeda etwa wegen verpatzter Gesichtsanimationen einstecken. Im verlinkten Video machen wir den Vergleich mit den Animationen in Mass Effect 3, The Witcher 3 und Dragon Age: Inquisition. Derweil prüft Bioware, inwieweit die Entwickler mit Patches die von den Fans kritisierten Punkte beheben können. In den kommenden Tagen soll es weitere Informationen hierzu geben. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt auf unserer Webseite.