Mass Effect: Andromeda - Entwickler geben weitere Pläne nächste Woche bekannt

Seit genau einer Woche ist Mass Effect: Andromeda jetzt auf dem Markt. In dieser Zeit mussten die Entwickler von Bioware viel Kritik einstecken. Bereits im Vorfeld des Release kam das Action-Rollenspiel bei der Fachpresse nur durchschnittlich weg und erreicht bei Metacritic gerade mal einen Schnitt von 76 (PC/XBO) beziehungsweise 73 (PS4) Punkten. Der größte Shitstorm der Internetgemeinde richtet sich vor allem gegen die hölzernen und teils grauenhaften Animationen sowie zahlreiche andere technische Mängel. Aber auch spielerisch weiß der Titel nicht immer völlig zu überzeugen.

Nun haben sich die Macher in einer Botschaft an ihre Fans gewandt und schon bald Neuigkeiten zu den weiteren Plänen angekündigt. "Wir haben jede Menge Feedback erhalten, einiges davon positiv und einiges kritisch. Dieses Feedback ist ein wichtiger Teil unserer fortlaufenden Unterstützung des Spiels und wir können es nicht erwarten mehr über unsere unmittelbaren Pläne am kommenden Dienstag, dem 4. April, mit euch zu teilen", heißt es in der Mitteilung von Bioware. Was sich im Detail hinter den Plänen verbirgt, dass man sie so zentral an einem vorher genannten Tag ankündigen will, ist bisher allerdings nicht bekannt.

In der Nachricht der Entwickler heißt es dagegen weiter, dass die Spieler nicht aufhören sollen, Feedback zu schicken. "Unser Team hört zu, arbeitet rund um die Uhr, um Informationen zu sammeln, und Lösungen zu planen, um Mass Effect: Andromeda zu verbessern und auszubauen. Danke für eure anhaltende Unterstützung und dass ihr uns auf dieser Reise begleitet", so die Mitteilung weiter. Erst vor wenigen Tagen hatten die Macher bestätigt, dass an einer Reihe von Patches gearbeitet wird. Außerdem haben ein paar Animations-Experten versucht zu erklären, woher die gravierenden Probleme von Mass Effect: Andromeda kommen könnten.