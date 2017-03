Neben unserem Test zu Mass Effect: Andromeda bereiten wir derzeit jede Menge Specials und Videobeiträge zum neuen Shooter-Rollenspiel vor. Den Anfang macht ein Video mit den ersten 30 Minuten aus dem neuen Bioware-Werk. Die unkommentierten Spielszenen halten wir im Video-Stream unterhalb dieser Meldung für euch bereit.

Hinweis: An dieser Stelle sprechen wir ausdrücklich eine Spoiler-Warnung aus. Wer vor dem Release von Mass Effect: Andromeda keine Hintergrunddetails zur Story erfahren will, sollte daher einen Bogen um das Video schlagen. Aus Spoiler-Gründen wollen wir an dieser Stelle auch nicht auf nähere Story-Details eingehen. Wer sich über die bisherige Mass Effect-Geschichte informieren will, dem sei ein Blick in unser Special "Was bisher geschah - die Geschichte der Milchstraße" empfohlen.



Behaltet in den nächsten Tagen am besten unsere Themenseite zu Mass Effect: Andromeda im Auge. Denn dort laufen alle unsere geplanten Specials und Videos zum neuen Shooter-Rollenspiel von Bioware zusammen. Einen Termin für unseren Test zu Mass Effect: Andromeda gibt es übrigens schon: Unser Review lest ihr am 20. März, um 9:01 Uhr, auf unserer Webseite. Damit erfahrt ihr pünktlich vor dem Release, wie gut das Bioware-Rollenspiel geworden ist - und ob sich der Kauf lohnt. Schaut auch in unserer großen FAQ vorbei, in der wir alle wichtigen Fragen zu Mass Effect: Andromeda beantworten. Mass Effect: Andromeda kommt am 23. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt.