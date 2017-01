Mass Effect: Andromeda - Die Voice-Contest-Gewinnerin im Tonstudio

Wie schon bei Dragon Age: Inquisition hat Publisher Electronic Arts auch zu Mass Effect: Andromeda einen Voice-Contest durchgeführt, bei dem engagierte Hobby-Sprecher die Chance hatten eine kleine Rolle im kommenden Rollenspiel von Bioware zu ergattern. Fand der Wettbewerb im Sommer zunächst für englischsprachige Teilnehmer statt, hatten Ende des Jahres auch deutsche Fans die Chance einen Platz in der Synchronisation zu ergattern. Aus zahlreichen Einsendungen haben sich die Verantwortlichen von EA schließlich für die 19-jährige Leonie Krahforst entschieden.

Kurz vor Weihnachten hatte die glückliche Gewinnerin, die sich als Mass-Effect-Fan der ersten Stunde bezeichnet, die Gelegenheit an den Aufnahmearbeiten in den Toneworx-Studios in Hamburg teilzunehmen. Erik "Commander Shepard" Schäffler gibt Leonie letzte Tipps vor der Aufnahme. Quelle: Electronic Arts Dabei hat Leonie insgesamt vier Rollen für Mass Effect: Andromeda eingesprochen. Drei kleinere Statisten-Rollen sowie eine größere Rolle aus einer relevanten Nebenquest. Details zu der Figur wolle der Publisher derzeit aber nicht Preis geben. Während der Aufnahmen im Hamburger Studio traf Leonie auch auf Erik Schäffler, die Originalstimme von Commander Shepard aus Mass Effect 2 und 3.

Neben seiner Arbeit als Synchronsprecher ist Schäffler nämlich auch als Regisseur bei Toneworx tätig und stand der Gewinnerin mit seiner Erfahrung als Coach zur Seite. Viel Unterstützung brauchte Leonie allerdings nicht, denn sie beeindruckte das Studioteam mit ihrem Naturtalent als Synchronsprecherin. Nachfolgend seht ihr das Bewerbungsvideo der 19-jährigen, mit dem ihr euch selbst ein Bild von der Stimme der Gewinnerin machen könnt. Weitere Infos über Besetzungen der verschiedenen Rollen in der deutschen Fassung von Mass Effect: Andromeda gibt es bisher nicht. Das Spiel soll im Frühjahr 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.