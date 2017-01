Mass Effect: Andromeda - Das Pathfinder-Team vorgestellt

Gestern war wieder ein spannender Tag für Mass-Effect-Fans, denn die Entwickler von Bioware haben neues Material zum kommenden Mass Effect: Andromeda veröffentlicht. Neben dem schicken Cinematic Trailer wurde auch das vierte Video der Andromeda-Briefing-Reihe freigeschaltet. Darin dreht sich diesmal alles um das Pathfinder-Team der menschlichen Arche Hyperion. Angeführt wird der kleine Scout-Trupp von Alec Ryder, einem Veteran mit N7-Ausbildung. Außerdem ist er ein begabter Wissenschaftler, der bereits vor über 30 Jahren bei der ersten Öffnung des Charon-Masseportals im Sol-System dabei war.

Als zweite kommandierender Offizier steht ihm Lieutenant Cora Harper zur Seite. Die mächtige Biotikerin bringt ebenfalls einiges an Erfahrung in diese Mission, unter anderem aus vier Jahren Dienstzeit in einer Einheit von Asari-Kommandos. Außerdem gehört dem Team der ehemalige Polizist Liam Kosta an, der seine Erfahrungen aus seiner Zeit bei einer Krisenreaktionseinheit einbringt. Komplettiert wird die Truppe natürlich von Scott und Sara Ryder, die Kinder von Pathfinder Alec Ryder, die als Allianz-Rekruten die Unerfahrensten im Team sind. Aus einem von beiden wählt ihr in Mass Effect: Andromeda euren Protagonisten.

Mit allen Mitgliedern des Pathfinder-Teams über neurale Implantate verbunden ist die künstliche Intelligenz SAM - eine Simulierte Adaptive Matrix, die von Alec Ryder persönlich entworfen wurde. Sie hilft den Trupp auf seiner Mission durch erhöhte Aufmerksamkeit, Problemlösungen sowie taktische Unterstützung. Wir wissen bereits, dass im Verlauf der Handlung des Spiels weitere, nicht menschliche Gefährten wie Peebee und Vetra zum Team stoßen werden. Das Briefing-Video mit weiteren Informationen zu den menschlichen Pathfindern seht ihr am Ende dieser Meldung. Mass Effect: Andromeda erscheint am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One.