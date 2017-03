Mass Effect: Andromeda macht bereits seit der EA-Access-Phase vor allem durch einige Animationen zweifelhafter Qualität von sich reden. Zahllose Meme-Bilder nehmen die Animationsprobleme auf die Schippe, es gibt viel Unverständnis und leider auch völlig deplatzierte Angriffe gegen einzelne vermeintliche verantwortliche Mitglieder des Entwickler-Teams. Wie aber kann es überhaupt zu solchen Pannen kommen? Dazu meldeten sich in den letzten Tagen an unterschiedlichen Stellen Animatoren anderer Entwickler zu Wort. Via Twitter äußerte sich Jonathan Cooper, der früher bei Bioware an den ersten beiden Teilen der Mass-Effect-Reihe arbeitete, mittlerweile aber für Naughty Dog tätig ist und dort unter anderem an Uncharted 4 mitwirkte. Auf der Webseite Anim State gaben Simon Unger, Gwen Frey und Tim Borelli ein Interview, die bei unterschiedlichen Entwicklern ebenfalls bereits an namhaften Spielen wie unter anderem Bioshock Infinite mitwirkten.

Vergleiche mit Uncharted sind unfair

Ex-Bioware-Mitarbeiter Jonathan Cooper stellt in seinen Twitter-Nachrichten direkt klar, dass in den letzten Tagen stellenweise gezogene Vergleiche zwischen ausgewachsenen Rollenspielen wie Mass Effect: Andromeda und Spielen wie Uncharted seiner Ansicht nach schlicht unfair sind. Naughty Dog hat Cooper zufolge weitaus mehr Möglichkeiten zur Kontrolle über Zwischensequenzen und Animationen - er spricht damit vermutlich auf das Fehlen optionaler Dialog-Szenen an. Es sei schlichtweg nicht möglich, in einem Rollenspiel jedem Dialog den gleichen Feinschliff zu verpassen wie bei einem derart kontrollierbaren Projekt.

That said, animating an RPG is a really, really big undertaking - completely different from a game like Uncharted so comparisons are unfair. — Jonathan Cooper (@GameAnim) March 23, 2017

Wie wird eigentlich animiert?

Interessante Einsichten gibt's im Rahmen der Aussagen auch darüber, wie Animationen eigentlich entstehen. Tim Borelli zufolge erstellen Animatoren für Dialog-Szenen wie in Mass Effect beispielsweise eine Reihe von Standard-Animationen. Dazu gehören dann Mundbewegungen für verschiedene Laute, grundsätzliche Gesichtszüge für Freude, Wut oder Trauer in verschiedenen Abstufungen - und so weiter. Aus dieser Animations-Bibliothek werden dann die für ein Gespräch passenden "Bausteine" ausgewählt. Je nach Szene und Wichtigkeit passiert das händisch, oder entsprechende Skripte bauen auf Basis bestimmter Vorgaben (zum Beispiel, dass ein Charakter fröhlich sein soll) weitestgehend automatisiert die Animationen zusammen, die bei ausreichender Zeit anschließend noch etwas Feinschliff durch händische Anpassungen erhalten. Auch die Mundbewegungen werden durch Tools eingebaut.

Borelli zufolge birgt bereits dieser Prozess mehr als genug mögliche Fallstricke durch Fehler von Entwicklern oder Last-Minute-Änderungen. Borelli beschreibt beispielsweise, dass für derartige Sequenzen Punkte im virtuellen Raum definiert werden können, zu denen ein Charakter schauen soll: "[...] Die sollten lediglich für das jeweilige Gespräch gelten, aber dann ist vielleicht irgendwo ein simples Häkchen falsch gesetzt ... und schon läuft ein wichtiger NPC an dir vorbei und macht wilde Augen."

Planung ist schwierig

Mass Effect: Andromeda- Animatoren suchen Erklärungen für Animations-Pannen (1) Quelle: Games Aktuell Die Animatoren sprechen auch über mögliche Probleme bei der Planung. Gwen Frey beschreibt den Vorgang so: "Nach der Pre-Production stellt ein Produzent dem Animations-Team allerlei Fragen: 'Wie viel Zeit benötigt ihr für die Animation eines neuen Charakters? Wie viel Zeit benötigt ihr für die Animation einer neuen zweihändig geführten Waffe bei der Spielfigur und anderen Charakteren?' - und so weiter. Die Animatoren schätzen den Aufwand ein so gut sie können, und dann beginnt das Produktionsteam mit der Arbeit und trifft zum Beispiel Entscheidungen auf Grundlagen wie 'Wir können eine neue Waffe einbauen oder drei weitere NPCs'". Das Problem dabei laut Frey: Im Laufe der Entwicklung verschieben sich Prioritäten oder es kommen andere Schwierigkeiten auf. Komplette Szenen, an denen bereits gearbeitet wurde, könnten dem Rotstift zum Opfer fallen. Oder Dialog-Skripte werden später fertiggestellt als ursprünglich geplant, und andere Teile des Teams müssen entsprechend warten, bis sie mit ihrer Arbeit an einer Szene beginnen können.

An Planungsschwierigkeiten glaubt auch Jonathan Cooper, der eine ganz eigene Theorie für die mitunter extrem emotionslosen Dialogszenen aus Mass Effect: Andromeda hat. Cooper glaubt, das Team habe sich schlichtweg übernommen und sämtliche Dialogszenen händisch anpassen und polieren wollen. Deshalb hätte man offensichtlich die Qualität der durch Tools automatisierten Animationen heruntergeschraubt - die dann im fertigen Spiel eben auch entsprechend enttäuschend aussehen, wenn am Ende doch die Zeit für den Feinschliff fehlt und sich im Gesicht eines Charakters lediglich der Mund bewegt.

Der Aufwand ist enorm

Im AnimState-Interview betonen die Animatoren derweil noch einmal, wie viel Aufwand in Mass Effect: Andromeda stecken dürfte und dass es schlichtweg nicht möglich sei, bei derart vielen Dialogen alles händisch zu animieren. Zum Einsatz käme bei solchen Projekten beispielsweise oftmals ein Tool namens FaceFX, dass Gesichtsanimationen auf Basis der Tonspur erzeugt. Die damit erreichte Qualität ist Simon Unger zufolge extrem schwankend. Bewegungen ähneln leicht eher einem Roboter als einem Menschen und müssten entsprechend noch einmal angepasst werden. "[...] wenn du vor tausenden Minuten von Material sitzt, das eigentlich nachbearbeitet werden müsste, dann wird deine Definition von 'Release-fertig' sehr flexibel und passt sich stetig der Teamgröße und dem Abgabetermin an. Wären das mein Team und mein Projekt, würde ich aus Test-Sessions Daten dazu sammeln, welche Szenen am häufigsten von Spielern gesehen werden und diesen Szenen klare Priorität beim Feinschliff geben."

Die Animatoren können vermutlich am wenigsten dafür

"Ich fand es witzig, dass die Leute diese Glitches ausschließlich den Animatoren vorwerfen - die tatsächlich vermutlich am wenigsten Schuld trifft. Bei Projekten dieser Größe bekommen Animatoren viele Szenen nie zu sehen. Stattdessen erstellen sie Tools für Designer, damit diese Dialoge ordentlich skripten können", so Gwen Frey. Ihm zufolge verbringen Animatoren die meiste Zeit mit der Arbeit an wirklich wichtigen Sequenzen, die tatsächlich von Hand animiert werden, und in Zusammenarbeit mit "Animation Programmers", um zum Beispiel sicherzustellen, dass unterschiedliche Animationen sauber ineinander übergehen, wenn ein Charakter von einem flachen Untergrund auf eine Steigung läuft. "Ich will nicht behaupten, dass die Animatoren hier gar keine Schuld trifft, jeder trägt Verantwortung bei einer so großen Produktion [...] aber die meisten der gezeigten Bugs wirken für mich wie Fehler beim Skripting."

Der Anspruch ist gestiegen

Jonathan Cooper zieht eine positive Lehre aus der Diskussion: Auf Handlung fokussierte Spiele könnten es sich nicht mehr leisten, bei den Animationen zu schlampen und so extrem wie früher auf automatisierte Prozesse zu setzen. Die Ansprüche der Spieler seien gestiegen. "Das macht unseren Job schwerer, aber sorgt auch für bessere Animationen (und Animatoren)", so Cooper, der den gestiegenen Aufwand auch in Zahlen fasst:

In Mass Effect 1 we had over 8 hrs of facial performance. In Horizon Zero Dawn they had around 15. Player expectations have only grown. — Jonathan Cooper (@GameAnim) March 23, 2017

Hier geht's zu den vollständigen und sehr lesenswerten Aussagen in englischer Sprache: AnimState-Interview und Jonathan Cooper via Twitter.