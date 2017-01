Mass Effect: Andromeda - Analyse des neuen Trailers - Angara, Archon und mehr

Mit dem zweiten Cinematic-Trailer zu Mass Effect: Andromeda haben die Entwickler von Bioware neue Details zur Story und Charakteren im SciFi-Rollenspiel verraten. Zwar ist das Video nur gute anderthalb Minuten lang, dennoch lassen sich darin einige spannende Informationen entdecken. So bekommen wir zum Beispiel erstmals die beiden Gefährten Liam und Cora ohne Helm zu sehen. Außerdem hat der vermeintliche Hauptantagonist einen Auftritt.

Was uns der Trailer sonst noch über den nächsten Teil der Mass-Effect-Reihe alles verrät, haben wir uns einmal genauer angeschaut. Simon Fistrich und Matthias Dammes haben sich dazu in der Ton-Kabine eingefunden, um das Video Stück für Stück zu analysieren. Das Ergebnis seht ihr im nachfolgenden Video. Zusätzlich zum Cinematic-Trailer haben die Entwickler gestern übrigens auch noch ein neues Briefing-Video veröffentlicht, in dem das menschliche Pathfinder-Team vorgestellt wird. Mass Effect: Andromeda erscheint im Frühjahr 2017 für PC, PS4 und Xbox One.