Bei Origin wird seit gestern Abend das Bioware-Rollenspiel Mass Effect 2 (Standard Edition) verschenkt. Der Normalpreis liegt bei knapp 10 Euro. Wie lange diese sogenannte Auf's-Haus-Aktion läuft, verrät Betreiber und Publisher Electronic Arts wie üblich nicht. Falls ihr Mass Effect 2 bislang also noch nicht euer Eigen nennen, solltet ihr schnellstmöglich zuschlagen. Einen Haken gibt es nicht. Voraussetzung ist lediglich ein aktiver Account bei Origin, durch den keinerlei Kosten entstehen.

Mass Effect 2 ist ursprünglich im Januar 2010 erschienen, also vor inzwischen ziemlich genau sechs Jahren. Zwei Jahre später endete die Trilogie mit Commander Shephard in der Hauptrolle mit einem bis heute kontrovers diskutierten Finale. Der gerade erst für Ende März bestätigte, vierte Teil der Reihe Mass Effect: Andromeda (PC, PS4, Xbox One) markiert dementsprechend einen kompletten Neustart mit neuem Protagonisten und ebenfalls neuem Schauplatz.

