Marvel vs. Capcom: Infinite: Releasetermin des Beat 'em Up bekannt

Am 19. September treffen die Helden und Bösewichte aus den Universen von Capcom und Marvel im Beat 'em Up Marvel vs. Capcom: Infinite aufeinander.

Dann kämpfen beispielsweise Captain Marvel, Iron Man und Captain America auf der Seite von Marvel gegen Ryu, Mega Man Xuand Morrigan von Capcom gegeneinander. Ihr erlebt Kämpfe, in denen zwei Charaktere gegen zwei Feinde kämpfen und müsst die Fähigkeiten der einzelnen Charaktere taktisch ausnutzen, um den Sieg zu erringen. Hinzu kommen mehrere Single-Player- und Multiplayer-Modi sowie ein Story-Modus.

In diesem vereinen die Helden von Marvel und Capcom ihre Kräfte, um ihre Welten vor Ultron Sigma zu schützen. Dieser stellt eine Kombination des Roboters Ultron aus dem Marvel-Universum sowie Capcoms Sigma dar. Der wahnsinnige Bösewicht will alles organische Leben mit einem kybernetischen Virus infizieren. Nun liegt es an den größten Helden beider Universen, sich gegen Ultron Sigma zu verbünden und ihre Welten zu retten.

Dazu nutzen sie die Macht der Infinity-Steine, welche das Gameplay verändern und es den Helden erlauben, mächtige Element-Kräfte freizusetzen, die sogar Raum und Zeit beeinflussen können. Das Spiel Marvel vs. Capcom: Infinite erscheint am 19. September für PC, Playstation 4 und Xbox One. Die Konsolenfassungen erscheinen sogar in einer Deluxe Edition, welche neben dem Hauptspiel auch den 2017 Character Pass enthält, durch welchen ihr alle sechs Helden bekommt, die nach dem Release des Spiels erscheinen, darunter sogar Sigma, den Bösewicht aus der Mega-Man-X-Serie.

Quelle: Pressemeldung