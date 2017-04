Marvel vs. Capcom: Infinite - Neue Infos zum Crossover-Prügler noch diese Woche?

Angeblich gibt es in den kommenden Tagen offizielle Neuigkeiten zu Marvel vs. Capcom: Infinite. Laut dem Neogaf-Mitglied "Ryce" hat am vergangenen Wochenende, irgendwo in Deutschland übrigens, ein Presse-Event zu dem Prügelspiel stattgefunden. Capcom soll in dessen Verlauf einige "überraschende" Enthüllungen zu Marvel vs. Capcom: Infinite zum Besten gegeben haben. Ausplaudern möchte Ryce diese zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht. Aus "Respekt" vor dem Publisher und Entwickler, wie er sagt, halte er sich an ein - ebenfalls angeblich - bestehendes Embargo.

Marvel vs. Capcom: Infinite wurde im Dezember des vergangenen Jahres auf Sonys Hausmesse Playstation Experience angekündigt. Der Release (Terminangabe: "Ende 2017") ist aber nicht etwa exklusiv auf PS4 vorgesehen, wie man aufgrund dessen vielleicht annehmen könnte. Marvel vs. Capcom: Infinite ist außerdem für Xbox One und auch PC in der Mache. Unreal Engine 4 sei Dank. Als Kämpfer wurden bislang unter anderem Captain America und Iron Man aus dem Marvel-Lager sowie Mega Man X und Ryu aus dem Capcom-Lager bestätigt. Unterhalb könnt ihr euch den ersten und bislang auch einzigen Trailer zu Marvel vs. Capcom: Infinite ansehen.



