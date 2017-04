Marvel Heroes erschien schon im Sommer 2014 für den PC und konnte dort einige Fans für sich gewinnen. In dem Free2Play-Titel mit Marvel-Lizenz schlüpften wir in die Haut unserer liebsten Superhelden und Antihelden und ändern mit unseren Taten das Schicksal der Spielwelt. Fast drei Jahre nach dem Release dürfen nun erstmals auch PS4- und Xbox One-Besitzer ihren Heldenmut unter Beweis stellen - in einer erweiterten Fassung des Originals mit den neuen Untertitel Omega.

Marvel Heroes Omega verspricht aufgrund seiner zahlreichen Spielmodi, der großen Spielwelt und der umfangreichen Heldenriege viel Langzeitmotivation. Spieler können aus 38 bekannten und weniger bekannten Charakteren ihren Favoriten wählen - was vor allem die Ansprüche eingefleischter Marvel-Fans bedienen dürfte. Die Kampagne setzt sich aus neun Kapiteln zusammen und fordert die Helden zum Kampf gegen Loki, Doctor Doom und etliche weitere Fieslinge heraus. Des Weiteren könnt ihr Freunde zusammentrommeln, um gemeinsam den Schurken das Handwerk zu legen. Gemeisterte Missionen erlauben den Kauf spezieller Items, etwa Waffen, Kostüme oder Verbesserungen für unseren Heldentrupp.

Während der ebenfalls geplanten Closed-Beta-Phase werden sich Interessierte ein eigenes Bild von dem Diablo-ähnlichen Hack'n Slay machen können. Wann die Closed Beta starten wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Laut offizieller Aussage soll es allerdings schon "sehr bald" soweit sein. Das Spiel selbst wird im Laufe des Frühjahres in den Download-Shops von PS4 und Xbox One zum Herunterladen bereitstehen.

PC-Spieler können sich ebenfalls freuen, denn im Zuge des Konsolen-Releases wird auch diese Version des Spiels signifikante Updates erfahren. Auch in Zukunft sollen alle Fassungen des Abenteuers regelmäßig mit neuem Content versorgt werden. Auf der offiziellen Homepage von Marvel Heroes Omega kann man sich bereits jetzt über alle Details zum Spiel informieren. Sobald es weitere Infos zum Free2Play-Titel gibt, erfahrt ihr sie natürlich auf unserer Webseite.