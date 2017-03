Marvel: Neue Spiele müssen nicht an die Kinofilme gekoppelt sein

Einige der vergangenen Marvel-Computerspiele waren nicht ganz so gut, wie sich Fans dies erhofft hatten. Das ist auch Marvel bewusst, weswegen die Entwicklung der kommenden Spiele anders ablaufen soll.

Das Unternehmen möchte den Entwicklerstudios mehr Freiheiten beim Erzählen von Geschichten geben, was vor allem kommenden Titeln wie Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, dem Avengers-Spiel von Square Enix, Marvel vs. Capcom: Infinite und dem neuen Spider-Man für PS4 zugute kommen sollte.

Marvel Games Creative Director Bill Rosemann erklärte, dass man den Studios nur noch die "Zutaten" geben würde, was diese dann daraus "kochen", sei deren Sache. Man hätte Vertrauen in die Fähigkeiten der Teams, so wie zu einem guten Koch. Jedes Spiel soll eine neue und originäre Geschichte erzählen und die Entwickler sollen ihr ganzes Herzblut in die Spiele fließen lassen und diesen ihren persönlichen Stempel verpassen.

Dies bringt es mit sich, dass die neuen Spiele nicht mehr an Kinofilme gekoppelt sein müssen. Dies soll den Entwicklern mehr Zeit geben, um ihre Vision der Spiele auch wirklich umsetzen zu können. Davon müsste letzten Endes die Qualität der kommenden Marvel-Titel profitieren.

Quelle: ShackNews