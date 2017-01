Manchmal gibt es Spiele, die man gar nicht auf dem Schirm hatte und welche einen wirklich positiv überzeugen können. Dazu gehört das Action-Adventure Marlow Briggs and the Mask of Death.

Das Spiel stellt einen Mix aus Darksiders, Castlevania: Lords of Shadow, Tomb Raider, Dante's Inferno und DmC: Devil May Cry dar und versetzt euch in die Rolle des eigentlich toten Feuerwehrmanns Marlow Briggs, der durch eine Schamanenmaske zu einem Heiligen Krieger wird und den Weltenzerstörer Heng Long besiegen muss.

Euren Helden wertet ihr anhand von einigen Skills auf, die Action steht jedoch im Vordergrund. Ihr kämpfe gegen Feinde, indem ihr verschiedene Waffen und Zauber einsetzt und bekommt es auch mit Bossgegner zu tun, die spezielle Taktiken erfordern. Zudem schießt ihr euch auch mal im Helikopter durch anfliegende Gegner.

Macht euch dies Lust, Marlow Briggs and the Mask of Death zu spielen, dann solltet ihr jetzt zuschlagen. Denn das Spiel ist aktuell für nur 99 Cent über Steam zu haben. Wollt ihr euch noch etwas mehr darüber informieren, dann lest unseren Test.

Quelle: Steam