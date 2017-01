Mark Hamill: Der Joker liest Neujahrs-Tweet von Donald Trump

Der Neujahrs-Tweet des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat den Schauspieler Mark Hamill zu einer besonderen und ziemlich lustigen Aktion inspiriert.

Mak Hamill ist eigentlich für seine Rolle des Luke Skywalker aus den Star-Wars-Filmen bekannt. Für die US-Zeichentrickfilme zu Batman sowie den Arkham-Computerspielen spricht er aber auch den Bösewicht Joker und wird auch für diese Leistung von den Fans geliebt. Hamill verleiht dem Erzfeind von Batman einen ganz besonderen und vor allem sehr wahnsinnigen Charakter.

Trump schrieb über Twitter:

"Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!"

Und so hört es sich an, wenn der Joker diese Worte sagt:



Nachdem Hamill den Neujahrs-Tweet von Donald Trump gelesen hatte, nahm er diese Worte mit seiner "Joker-Stimme" auf und stellte das Ergebnis über Twitter online. Das, was dabei herauskam, könnte tatsächlich vom Joker stammen. Die Worte passen wie die Faust aufs Auge und so, wie Mark Hamill sie rüberbringt, hören sie sich schon fast wie eine Drohung an. Eine sehr interessante und lustige Aktion von Mark Hamill.

