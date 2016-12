Ein sehr lustiges Fan-Video zu Nintendos Rennspiel-Serie Mario Kart zeigt, was Luigi wirklich drauf hat. Und, dass er sich von seinen Freunden nicht unterbuttern lässt.

Der ewige "Sidekick" wird zunächst von seinen Freunden ausgelacht, was ihn aber so in Rage versetzt, dass er völlig ausflippt und alle innerhalb von wenigen Minuten fertig macht.

Das sehr witzige Video wurde mit viel Liebe zum Detail gedreht. Die Figuren sehen den Originalen aus dem Spiel sehr ähnlich und auch die Fahrzeuge scheinen Mario Kart entsprungen zu sein. Sogar die obligatorischen Bananen und die Überraschungskisten sind mit dabei. Auch die Schildkröten und Bomben spielen eine wichtige Rolle, so, wie sich das für Mario Kart gehört.

Schaut euch das lustige Video direkt unter dieser News an.

Quelle: Gameinformer