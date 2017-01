Mario Kart 8: ​Details zur Neuauflage für Nintendo Switch geleakt

Wir schreiben das Jahr 2017 - bereits im März möchte Nintendo voraussichtlich die neue Konsole Switch veröffentlichen, doch auf welche Spiele wir uns zum Start freuen dürfen, ist nach wie vor unklar. Bekannt ist jedoch, dass mit einer Neuauflage des beliebten Wii-U-Rennspiels Mario Kart 8 für die Switch zu rechnen ist - und über den Online-Händler EB Games sind nun einige Details zum Spiel aufgetaucht. Wie Twitter-Nutzer Bites Za Vitality per Screenshot festhielt und veröffentlichte, listete besagter Online-Händler nämlich vor Kurzem bereits drei Spiele für Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Elder Scrolls 5: Skyrim und eben Mario Kart 8 - ohne Preis, ohne konkretes Veröffentlichungsdatum. So weit noch keine großen Überraschungen also.



Welp, RIP EB Games. pic.twitter.com/KIZwsdt5vM — Bites Za Vitality (@vitalitysensor) 2. Januar 2017

Wer aber genau hinsieht, erkennt in der oberen linken Ecke des Covers von Mario Kart 8 ein kleines Schild, das zusätzliche Inhalte für die Neuauflage angibt. Demnach können sich Switch-Spieler offenbar auf einen neuen Kampfmodus, 24 zusätzliche Strecken und zehn frische Charaktere freuen. Das ist größtenteils selbsterklärend, spannend dürfte allerdings der neue Kampfmodus sein. Hatte das kritisch durchaus erfolgreiche Mario Kart 8 nämlich bei Veröffentlichung für die Wii U in den Augen Vieler eine Schwäche, so war das der Kampfmodus. Dieser schickte uns nämlich nicht in spezielle Kampfarenen, wie das frühere Teile der beliebten Rennreihe machten, sondern ließ uns einfach weiter die herkömmlichen Pisten fahren. Könnte es auf der Switch also bald waschechte Arenen für kampflustige Rennfahrer geben?

Eine Antwort auf diese Frage erhalten wir möglicherweise am 13. Januar 2017, wenn Nintendo im Rahmen einer Präsentation umfangreiche Informationen zur Nintendo Switch mit der Welt teilen möchte. Für weitere Informationen besucht ihr wie gewohnt unsere verlinkte Themenseite.

Quelle: Reddit