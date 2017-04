Von 24. bis 26. April steigt zum ersten Mal das Making Games Festival in der STATION Berlin. An drei Tagen gilt das Motto "Wir leben Spiele!" - mit Chill'n'Play Areas, verschiedenen Ausstellern, über 40 noch unveröffentlichten Indie-Games, der Best of QUO VADIS Show und den Making Games Talents, bei denen sich die Entwickler von Morgen über ihren Einstieg in die Welt des Gamings informieren können. Eines der Zocker-Highlights kommt aus der Spieleschmiede Ubisoft: das VR-Spiel Star Trek: Bridge Crew.

Werde Teil der Crew!

Star Trek: Bridge Crew, entwickelt von Red Storm Entertainment (einem Ubisoft-Studio), wurde exklusiv für VR entworfen. Es profitiert von einem starken Gefühl der sozialen Interaktion, das nur durch VR ermöglicht wird. Die Spieler erleben mithilfe von Hand-Tracking mit Vollkörper-Avataren und Echtzeit-Lippensynchronisation hautnah, wie es ist, als Offizier auf der Brücke eines Raumschiffs der Föderation zu dienen.Sie können von der Brücke der U.S.S. Enterprise NCC-1701 oder der U.S.S. Aegis aus (einem Raumschiff, das eigens für dieses Spiel neu erschaffen wurde) Missionen abschließen und das Schiff kommandieren. Dabei handelt es sich selbstverständlich um die Brücke der U.S.S. Enterprise aus der Serie. Die Original-Brücke der U.S.S. Enterprise wird im "Fortlaufende Reise"-Modus spielbar sein, der zufällige Missionen erstellt und somit zahllose Stunden an Solo- oder Koop-Abenteuern mit sich bringt, heißt es in der Ankündigung von Ubisoft. Einmal der Kapitän der U.S.S. Enterprise sein - dank VR-Technik ist der Spieler bei Star Trek: Bridge Crew mittendrin im Geschehen. Quelle: Ubisoft

Einen Monat vor dem Release

Star Trek: Bridge Crew wird auf der PlayStation®VR, Oculus Rift und HTC Vive erhältlich sein. Das Veröffentlichungsdatum für alle Plattformen ist der 30. Mai 2017 - die Besucher des Making Games Festival können also schon einen Monat vor allen anderen in das Game reinschnuppern. Noch mehr Infos rund um das Spiel findet ihr auf der offiziellen Website von Ubisoft. In die Weite des Weltalls abtauchen und Missionen erfüllen - bei Star Trek: Bridge Crew gibt es laut Ankündigung immer was zu tun. Quelle: Ubisoft

Ein Spiel zum Jubiläum

Vergangenes Jahr wurde Star Trek stolze 50 Jahre alt - Anlass genug für Ubisoft, sich diesem Universum in ganz besonderer Weise zu widmen. David Votypka, Senior Creative Director bei Red Storm Entertainment, sagt über das Spiel: "Wir hatten das Gefühl, dass es gerade zum 50. Jubiläum von Star Trek wichtig sei, einen Teil des klassischen Star Trek in das Spiel einzubringen. Die Original-U.S.S. Enterprise ist solch ein ikonischer Teil der Franchise - es ist das Schiff, mit dem alles angefangen hat. Die Abenteuer und Beziehungen, die sich auf diesem Schiff abgespielt haben, sind ein wichtiger Teil der Star Trek-Geschichte. Aus diesem Grund sind wir entschlossen, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Abenteuer und Geschichten auf diesem Schiff zu erleben. Wir sind wirklich gespannt darauf, die Reaktionen der Spieler zu sehen, wenn sie das erste Mal einen Fuß auf die Original-Brücke der U.S.S. Enterprise setzen und Star Trek: Bridge Crew auf eine völlig neue Weise erleben." Für Star Trek-Fans ist das Spiel also eine geniale Gelegenheit, ihre eigenen Geschichten in ihrem Universum zu erleben. Doch auch jeder andere Gamer wird dank der VR-Technik seinen Spaß mit Star Trek: Bridge Crew haben.

Weitere Infos sowie Tickets zum Making Games Festival findet ihr auf der offiziellen Website sowie auf Facebook!