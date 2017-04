Making Games Festival: Musik von Poki, Party mit Mimimi - das Programm ist online!

Wer genau wissen will, was wann und wo auf den beiden Festival-Bühnen geboten ist, findet jetzt auf der Website die einzelnen Programmpunkte. Neben den Showacts auf den Bühnen - darunter auch das "Let's Play together! DCP Edition", bei welchem Stephan Reichart (der Kopf hinter dem Festival) mit Spielemachern deren Games zockt - gibt es auch einige Autogrammstunden sowie die Gelegenheit, sich über einen Einstieg in die Entwickler-Branche zu informieren.

Poki und Mimimi

Wer Daedalics Deponia Doomsday kennt, kennt auch seine Stimme: Jan "Poki" Müller-Michaelis ist nicht nur in besagtem Spiel zu hören, er tourte dafür auch mit seiner Band durch Deutschland - eine Werbemaßnahme aus der Rubrik "mal was anderes". Auf dem Making Games Festival ist Poki am Dienstag ab 20.30 Uhr zu Gast. Bewaffnet mit seiner Gitarre, wird er einige seiner Songs mit den Besuchern teilen und sich anschließend den Fragen des Publikums rund um die Musik in Games im Allgemeinen und seine eigene im Speziellen stellen.

Ebenfalls am Dienstag, ab 20 Uhr auf der Fanstage, sind Mimimi auf dem Festival unterwegs. Das junge Entwicklerstudio aus München zeichnet unter anderem für Shadow Tactics verwantwortlich. Beim Fantreff können die Festivalbesucher mit der coolen Truppe feiern und plaudern.

Autogrammstunden und jede Menge Spiele

Mimimi geben selbstverständlich auch Autogramme - genauso wie Glen Schofield ("Call of Duty"), Niklas Fegraeus ("Star Wars: Battlefront") und Brian Chambers ("Star Citizen"). Wenn ihr wissen wollt, welche Spiele euch unter anderem erwarten, findet ihr auf der Website eine Liste.

Gewinnt Karten!

Wer bisher noch kein Glück bei den Gewinnspielen hatte, der hat am Sonntag nochmal die Chance, für sich und seine Freunde Dauerkarten zu gewinnen: Radio Sunshine live verlost in der Connected-Show von 9 bis 13 Uhr nochmal drei Sets.

Für weitere Infos und Neuigkeiten könnt ihr das Making Games Festival auch auf Facebook besuchen!