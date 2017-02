Mafia 3: ​Inside-Look-Video zum "Faster, Baby"-DLC

19.02.2017 um 17:30 Uhr Dieses etwa sieben Minuten lange Video zeigt, was der erste Season-Pass-DLC für Mafia 3 so alles bietet. In Faster, Baby!, so der Titel, dreht sich alles um schnelle Autos und Verfolgungsjagden. Auch der Release-Termin wird in dem Clip verraten. Faster, Baby! erscheint demnach Ende März.

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Mafia 3: Release-Termin und weitere Infos zum "Faster, Baby!"-DLC.

Mehr zu Mafia 3 findet ihr auf unserer Themenseite.