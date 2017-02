Inzwischen ist Mafia 3 seit einigen Monaten erhältlich, und wer zu denjenigen gehört, die sich weitere Abenteuer im fiktiven New Bordeaux der Spätsiebziger wünschen, bekommt heute endlich einen zumindest groben Fahrplan. Entwickler Hangar 13 und Publisher 2K haben nämlich eine Übersicht der kommenden drei Story-Erweiterungen und deren Veröffentlichungszeitfenstern auf der offiziellen Mafia-Webseite veröffentlicht: Der erste DLC soll den Titel "Schneller, Baby!" tragen, Ende März erscheinen und uns Zugang zu einem völlig neuen Teil von New Bordeaux verschaffen. Die Erweiterungen "Unerforschte Ecken" und "Zeichen der Zeit" sollen im Mai und Juli 2017 folgen. Für jede Erweiterung versprechen die Entwickler eine neue, im Vergleich zum Hauptspiel deutlich gradlinigere Geschichte, dazu gibt's frische Spielmechaniken, Umgebungen und mehr.

"Schneller, Baby!"

Ende März 2017

Schnelle Wagen, dramatische Verfolgungsjagden und epische Auto-Stunts, darum dreht sich alles, wenn Lincoln sich mit Roxy Laveau verbündet. Sie will einen korrupten Sheriff ausschalten, der in einer Vorstadt von New Bordeaux Bürgerrechtler terrorisiert.

"Unerforschte Ecken"

Mai 2017

Als ein gnadenloser Rivale wieder in New Bordeaux auftaucht, muss sich Lincoln mit dem CIA-Agenten John Donovan zusammentun, um eine Blutfehde zu beenden, die einst im kriegsgeschundenen Dschungel von Vietnam ihren Anfang nahm.

"Zeichen der Zeit"

Juli 2017

Eine Serie von Ritualmorden versetzt New Bordeaux in Angst und Schrecken. Auf Bitten von Vater James willigt Lincoln ein, die dafür verantwortliche Sekte zu jagen. Diese Mission führt ihn vom finsteren Herzen des alten Bayous in die drogenverseuchte Gegenkultur inmitten der Stadt.

