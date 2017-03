Mit Faster, Baby! ist nun die erste kostenpflichtige Erweiterung für Mafia 3 erschienen. In der neuen Story des DLCs bekommen es Protagonist Lincoln und Exfreundin Roxy Laveau mit dem korrupten Sheriff Sinclair Parish zu tun, der Bürgerrechtsaktivisten das Leben schwer macht. Außerdem enthalten sind neue Autos, Kleidungsgegenstände und Näherungsminen als zusätzlicher Explosivstoff. Faster, Baby! ist natürlich im Season-Pass enthalten, kann aber auch einzeln für 14,99 Euro erworben werden. Insgesamt sind drei derartige Erweiterungen für Mafia 3 geplant: Stones Unturned (Mai) und Sign of the Times (Juli).

Außerdem steht nun auch eine kostenlose Demoversion für Mafia 3 zum Download bereit. Darin spielbar ist offenbar nur die erste Mission, in der Lincoln einen Bankraub begeht. Ob die komplette Stadt New Bordeaux enthalten ist, geht aus der Ankündigungsmeldung nicht eindeutig hervor. Die enorme Dateigröße lässt die allerdings vermuten. Je nach Plattform müssen zwischen 24 und 27 Gigabyte heruntergeladen werden. In der Demo erreichter Spielfortschritt wird in die Vollversion übernommen. Die gibt's zur Zeit günstiger als sonst: Bis zum 17. April ist Mafia 3 um 50 Prozent reduziert. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Mafia 3.