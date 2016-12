Logitech G403 Prodigy: Drahtlos gegen verdrahtet - unsere Video-Analyse

24.12.2016 um 14:15 Uhr Hat die Logitech G403 Prodigy in der Kabelversion eine niedrigere Latenz als die Funkversion? PCGH macht den Videotest. Hintergrund: Mit den beiden Mäusen der G403-Prodigy-Reihe hat Logitech zwei form- und baugleiche Nager im Portfolio, die sich nur in einem Ausstattungsmerkmal voneinander unterscheiden. Während die eine G403 am Kabel hängt, kommuniziert die zweite per Funk (2,4 GHz) mit dem PC. Der Mythos, dass bei einer drahtlosen Maus beim Spielen eine sehr geringe, aber durchaus spürbare Latenz vorhanden ist, hält sich hartnäckig. PCGH versucht im direkten Vergleichstest der beiden G403-Prodigy-Varianten, mit diesem Mythos aufzuräumen und lässt sich dabei von der Kamera über die Schulter schauen.

