Mad Catz: Zubehörhersteller schließt wegen finanziellen Problemen

Seit 1989 produziert Mad Catz, ein US-amerikanische Unternehmen mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, hauptsächlich Peripherie für Gamer. Unter dem Brand Saitek wurden auch beispielsweise Flugsimulator-Controller oder Lenkräder vertrieben, Tritton war auch eine Marke des Unternehmens und vertireb Gaming-Headsets und -Headphones. Mad Catz mischte ebenso bei Computermäusen, Tastaturen und Mousepads mit. Aber auch eigens entwickelte Software und die Publikation von Spielen waren Teil der Geschäftsstrategie.

Mad Catz steuert aufs Aus zu

Nach großen finanziellen Verlusten im Jahr 2015 hat Mad Catz nun Konkurs angemeldet. Damals designte und veröffentlichte das Unternehmen Instrumente für Rock Band 4. Das Musik-Spiel war sehr wichtig und Mad Catz vermeldete, dass es gute Absätze brauchte, um seine finanzielle Lage zu stabilisieren. Leider trat der Erfolg nicht ein und die Firma wies im Jahresabschlussbericht immense Verluste aus.

Im Februar 2016 verließen sowohl der CEO als auch der Vorsitzende die Firma und diese entließ rund 37 Prozent seiner Angestellten. Im Januar 2017 fielen die Aktienkurse von Mad Catz in den Keller und das Unternehmen sah sich mit der Gefahr konfrontiert, von der New Yorker Börse entfernt zu werden. Nun steuert die Firma offenbar unaufhaltsam aufs Ende zu. Konkurs wurde offiziell angemeldet, das Unternehmen wurde am 30. März geschlossen und veräußert aktuell alle seine Vermögenswerte. Alle Erträge gehen direkt an die Kreditgeber. Wie es mit der hauseigenen Audiosparte Tritton in Zukunft weitergeht, steht aktuell noch in den Sternen.

