MSI: neue GTX 1080 Ti-Modelle und Testmainboards für User

Der Hardwarehersteller MSI ist vor allem für seine Mainboards und Grafikkarten bekannt. Zu beiden Produktportfolios gibt es Neuigkeiten zu verkünden. Zum einen sind dies folgende fünf Custommodelle der Nvidia GTX 1080 Ti, die schon bald im Handel verfügbar sein sollen:

MSI GTX 1080 Ti AERO 11G OC (799 Euro)

MSI GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC (809 Euro)

MSI GTX 1080 TI GAMING X 11G (829 Euro)

MSI GTX 1080 Ti SEA HAWK X, (819 Euro)

MSI GTX 1080 Ti SEA HAWK EK (Preis steht noch aus)



Eines von drei Test-Mainboards der MSI-Aktion: das X370 XPOWER GAMING Titanium Quelle: MSI Bei den Preisen handelt es sich um die Preisempfehlungen seitens MSI. Die beiden Sea Hawk-Modelle werden mit einer integrierten Wasserkühlung gekühlt. Des Weiteren hat MSI bekanntgegeben, dass interessierte Nutzer 15 Sockel AM4-Mainboards für die neuen AMD Ryzen-CPUs als Testmuster erhalten können. Bis zum 8. April könnt ihr euch noch für die fünfte Ausgabe der Test-IT-Aktion bewerben. Voraussetzung ist das Erstellen einer Review, in der ihr das betreffende Mainboard bewertet. Die besten drei Reviews werden mit einem MSI Core Frozr L-CPU-Kühler (ab 55 Euro im Handel erhältlich) und einem Game-Key für den Open-World-Shooter Ghost Recon: Wildlands belohnt. Die Teilnehmer werden am 10. April ausgewählt - Bewerber mit Vorerfahrungen oder bereits erstellen Reviews anderer Produkte in Foren, bei YouTube und so weiter sind bei der Auswahl im Vorteil. Bis zum 30. April bleibt Zeit, eine Review zu erstellen.