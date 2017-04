Bitch better have my Money: Hat Twitter einen Film erschaffen?

Die Geschichte dieses, nun möglicherweise tatsächlich entstehenden Films haben die BBC und Vanity Fair aufgegriffen: Alles begann mit einem frechen Tweet über die Pariser Fashion Week 2014. Ein Twitter-User hatte ein Bild von Rihanna und Lupita Nyong'o gepostet, das eine weitere Userin mit "Die Beiden sehen aus, als würde Rihanna reiche Männer ausnehmen und Lupita ist die nerdige Freundin, die ihr dabei hilft", kommentiert hatte.

So weit, so gut. Womit allerdings keiner der Beteiligten gerechnet hatte: Die Oscar-prämierte Schauspielerin sprang darauf an. Sie schickte einen weiteren Tweet an die "Bad Habit"-Sängerin: "Bin dabei, wenn du es bist!". Deren Antwort kam schnell: "Bin dabei!". Auch eine passende Idee für den Titel kam von Lupita Nyong'o. Wenn es nach ihr geht, soll das Projekt "Bitch Better Have My Money" heißen.

Bis zu diesem Punkt war vermutlich alles weiterhin nur viraler Spaß. Dann allerdings erklärte sich Codeblack Life, eine Abteilung der Produktionsfirma Lionsgate bereit, "Bitch Better Have My Money" herauszubringen, wenn es den vier Damen wirklich ernst damit sei.

Zumindest Issa Rae hat laut Vanity Fair bestätigt, dass sie sich tatsächlich an das PRojekt setzen würde, wenn die Anderen dabei wären, ihre Posts allerdings zeigen deutliche Begeisterung für diese Filmidee. Obwohl also alles noch sehr unsicher und lediglich eine Möglichkeit ist, spielen die Fans verrückt und entwerfen schon eigene Dialoge, zeichnen FanArt und Ähnliches.



Rihanna: "Target..."

Lupita: "Two rows down.Mr. Fox Welsh.Tall.Handsome.Recently divorced. Net Worth: 600 million"

Rihanna: "...acquired." pic.twitter.com/uX8I7NnWc2 — X (@XLNB) 21. April 2017



Was meint ihr? Könnte tatsächlich nächstes oder übernächstes Jahr der erste twitter-inspirierte Film über deutsche Kinoleinwände flimmern? ODer haltet ihr das für einen PR-Gag der Stars?

Lupita Nyon'o ist derzeit in "Queen of Katwe" als Mutter des Schachtalentes Phiona Mutesi zu sehen, Rihanna hat e in "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" eine Nebenrolle.