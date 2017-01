Logan: Im 2. deutschen Trailer zum düsteren Marvel-Actioner zeigt X-23 ihre Krallen

19.01.2017 um 19:00 Uhr In naher Zukunft schützt ein abgekämpfter Logan (Hugh Jackman) einen gebrochenen Professor X (Patrick Stewart) in einem Versteck nahe der mexikanischen Grenze. Doch Logans Versuche, sich vor der Welt und seinem Vermächtnis zu verstecken, misslingen, als ein junger Mutant (Dafne Keen), von dunklen Kräften (u. a. Boyd Hoolbrock und Richard Grant) verfolgt, bei ihnen Zuflucht sucht. Doch wie der zweite, musikalisch von Kaleos Single "Way Down We Go" stimmungsvoll unterlegte Trailer zu James Mangolds "Logan" zeigt, ist Dafne Keens Laura aka X-23 trotz ihres unschuldigen Aussehens keineswegs wehrlos...Ab 2. März 2017 im Kino!

