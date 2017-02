Mit "X-Men-Origins: Wolverine" (2009) und "Wolverine - Weg des Kriegers" (2013) erlebte die Figur des Logan aka Wolverine bereits zwei Solo-Abenteuer im X-Men-Universum. Doch jetzt ist es an der Zeit, sich zu verabschieden: Nach 17 Jahren gibt Hugh Jackman mit "Logan" nämlich seine Abschiedsvorstellung als Adamantium-Krallen schwingender Mutant. Basierend auf der Comicreihe Old Man Logan soll das dritte, von James Mangold inszenierte Wolverine-Abenteuer das härteste und mit Abstand düsterste werden: In einer dystopischen Zukunft liegen die Glanzzeiten der X-Men lange zurück, sind Wolverine und Professor X alte und lebensmüde Männer, ihr einst unbändiger Kampfeswille ist gebrochen. Doch als es die junge Mutantin Laura vor einer skrupellosen Regierung zu beschützen gilt, findet Logan zu vergessen geglaubten Empfindungen und zu alter Stärke zurück.



Am Mittwoch, dem 1. März 2017 (und damit einen Tag vor dem offiziellen Deutschlandstart), läuft "Logan", der dritte und letzte Wolverine-Film mit Hugh Jackman in der Rolle des krallenbewehrten Mutanten, im Rahmen der "Heroes Night" in allen UCI KINOWELTen. Das Besondere: Jedes Ticket ist 50 Extra-Movie-Points wert, die im Rahmen des Bonusprogramms von UCI KINOWELT gegen wertvolle Prämien eingetauscht werden können. Und das Beste: Gegen Vorlage des Original-Gutschein-Coupons, den ihr bei uns als PDF-File downloaden könnt, erhaltet ihr den ermäßigten Eintritt von nur € 5,50 pro Person (regulärer Preis bis zu € 7,10).

Also: Einfach Coupon herunterladen (siehe unten angehängtes PDF), diesen ausdrucken, an der Kinokasse vorzeigen und einen actionreichen & emotionsgeladenen Abend genießen! Die "Heroes Night" findet mindestens einmal im Monat statt.

Mehr Informationen gibt's im Internet unter www.uci-kinowelt.de.