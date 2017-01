Logan: Offizielle Synopsis & neue Bilder zum letzten Wolverine-Film mit Hugh Jackman

Time to say Goodbye! Nach 17 Jahren gibt Hugh Jackman (Pan, Chappie) mit Fox' "Logan" seine Abschiedsvorstellung als Adamantium-Krallen schwingender Mutant. Basierend auf der Comicreihe Old Man Logan soll das dritte, von James Mangold (Todeszug nach Yuma) inszenierte Wolverine-Abenteuer das härteste und mit Abstand düsterste werden. So weit, so gut. Doch eines war bislang nicht klar: Worum geht es in dem Film eigentlich genau? Hauptdarsteller Jackman hat nun höchstpersönlich die offizielle, recht kurz ausfallende Synopsis zu seinem dritten und letzten Solo-Abenteuer via Twitter veröffentlicht.



Auf deutsch etwa: "In naher Zukunft schützt ein abgekämpfter Logan einen gebrochenen Professor X in einem Versteck nahe der mexikanischen Grenze. Doch Logans Versuche, sich vor der Welt und seinem Vermächtnis zu verstecken, misslingen, als ein junger Mutant, von dunklen Kräften verfolgt, bei ihnen Zuflucht sucht."

Mangolds "Logan" präsentiert uns also eine dystopische Zukunft, in der die Glanzzeiten der X-Men schon lange zurückliegen, in der Wolverine und Professor X, erneut von Patrick Stewart gemimt, alte und lebensmüde Männer sind, ihr einst unbändiger Kampfeswille gebrochen ist. Offensichtlich ist es der oben genannte junge Mutant, namentlich die von der Newcomerin Dafne Kee gespielte Laura Kinney aka X-23, der Logan zu vergessen geglaubten Empfindungen und zu alter Stärke zurückfinden lässt. Die genannten "dunklen Kräfte" werden von dem von "Narcos"-Star Boyd Holbrook verkörperten Cyborg Donald Pierce angeführt, der Laura aus unerfindlichen Gründen in die Hände zu bekommen versucht.

Zusätzlich zur offiziellen Inhaltsangabe hat 20th Century Fox drei neue Bilder zum düsteren Marvel-Abenteuer mit R-Rating veröffentlicht. Weiteres Bildmaterial findet sich auf dem offiziellen Twitter-Account von "Logan", auf dem insbesondere Hugh Jackman fleißig Fotos postet. "Logan" startet am Donnerstag, den 2. März 2017 bundesweit in den Kinos