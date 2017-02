Logan: Neuigkeiten zur FSK und Post-Credit-Szene

Neben "X-Men Origins: Wolverine", "Deadpool" wird nun auch "Logan" ein blaues Altersiegel bekommen. Als ein "reduzierter, brutaler und grimmiger Anti-Western" wird er mitunter beschrieben. Nach dem Erfolg vom Marvel-Anti-Held Deadpool kann Fox 20th Century die anfänglichen Bauchschmerzen darüber aber höchstwahrscheinlich vergessen.

Ein ewiges hin und her bescherte ebenfalls die Frage nach einer Szene im Abspann von "Logan", der sogenannten Post-Credit-Szene. Nachdem der Collider erst eine Bestätigung gab, ruderte dieser bald wieder zurück und verneinte dies wieder in einem Update. Ein Tweet von Regisseur James Mangold tut hier sein Übriges:



Allerdings will Steve Weintraub vom Collider eine nette Alternative in Erfährung gebracht haben: Anstelle der Post-Credit-Szene soll eine andere "Überraschung", vermutlich vor dem Film auf die Zuschauer warten.

Weintraub nannte jedoch bis jetzt keine Quellen und sein Irrtum davor mag ihn entwas unglaubwürdiger erscheinen lassen - die Hoffnung stirbt aber natürlich zuletzt und sicherheitshalber werden wir doppelt so pünktlich zum Film erscheinen. ;)