Live by Night: Filmkritik zum Gangsterdrama von und mit Ben Affleck

Immerhin bleibt dabei die an sich packende Story intakt: Ben Affleck, der hier als Drehbuchautor, Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller unterwegs ist, spielt den irisch-amerikanischen Gangster Joe Coughlin, dessen verbotene Affäre mit der Femme fatale Emma Gould (Sienna Miller) einen Bandenkrieg im Boston der Zwanzigerjahre auslöst. Nach einem brutalen Gefängnisaufenthalt flieht Joe ins sonnige Florida, wo er zusammen mit der kubanischen Kartellchefin Graciella Suarez (Zoe Saldana) anfängt, Rum von Havanna in die USA zu schmuggeln. Dumm nur, dass er sich dabei in die innerlich zerrissene Graciella verliebt ...

Mit langem Atem werden hier epische Geschichten und abgründige Charaktere erzählt - oder zumindest abrissartig skizziert. Die Laufzeit von knapp über zwei Stunden ist eigentlich ungenügend für ein so großes Drama, und man hätte sich gewünscht, dass Affleck tiefer in die Geschichte eintaucht. Denn ein Gangsterfilm dieser Art muss sich immer auch an den Klassikern des Genres messen lassen: an Francis Ford Coppolas Der Pate (1972), Sergio Leones Es war einmal in Amerika (1984), Miller's Crossing (1990) von den Coen Brothers, und inzwischen auch der epischen TV-Serie Boardwalk Empire von Martin Scorsese - und da schneidet Live By Night eher bescheiden ab. Affleck hat nun genug bewiesen, dass er ein hervorragender Regisseur ist, doch hier hat er sich offenkundig zu viel aufgehalst. Als Zuschauer fühlt man sich durch die Handlung gehetzt. Allein Elle Fanning (Maleficent) als die fundamentalistische Prohibitions-Predigerin Loretta Figgis verleiht dem Film gegen Ende eine unerwartet diabolische Emotionalität, doch dann ist es eigentlich schon zu spät. Live By Night hätte ein prunkvolles Drama werden können, ist aber viel zu beliebig. Das ist nicht nur für Fans des Genres ein Verlust. Großes Kino sieht anders aus, auch wenn in einzelnen Sequenzen durchaus Spannung aufkommt.

Fazit

Ein Gangster-Drama, das eigentlich mehr hergeben hätte. Was bleibt ist ein unterhaltsamer, wenn auch letztendlich kaum beeindruckender Film.