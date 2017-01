Little Nightmares: Release-Termin und neuer Trailer zum Puzzle-Adventure

Bandai Namco hat den Release-Termin für Little Nightmares bekannt gegeben. Demnach erscheint das Adventure am 28. April für PC (auch DRM-frei bei GOG.com), PS4 und Xbox One. Als Standard Edition kostet Little Nightmares 24,99 Euro. Die sogenannte Six Edition für Sammler gibt's für exakt 10 Euro mehr und enthält, neben dem Spiel in einer speziellen Käfig-Box, eine 10 cm hohe Figur, den Soundtrack, ein Poster und ein Sticker-Board.

Little Nightmares ist beim schwedischen Entwickler Tarsier Studios in der Mache, das in der Vergangenheit an mehreren Teilen der Little-Big-Planet-Reihe mitarbeitete. Protagonistin ist das (sehr, sehr) kleine Mädchen Six, das versucht, aus dem sogenannten Schlund zu entkommen. Little Nightmares erzählt düstere und verstörende Geschichte, in deren Verlauf der Spieler zunehmend mit Ängsten aus der Kindheit konfrontiert wird. Der neue Trailer unterhalb vermittelt einen Eindruck von Gameplay und Atmosphäre. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Little Nightmares.