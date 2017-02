Von Bandai Namco gibt's heute einen neuen und sehr langen Trailer zu Little Nightmares. Der Clip zeigt fast acht Minuten Gameplay aus dem niedlichen Horror-Abenteuer mit der kleinen Six in der Hauptrolle. Das Mädchen muss, kontrolliert vom Spieler, einen Ausweg aus dem sogenannten Schlund finden. Little Nightmares erzählt eine düstere und verstörende Geschichte, in deren Verlauf der Spieler zunehmend mit Ängsten aus der Kindheit konfrontiert wird.

Little Nightmares erscheint am 28. April für PC, PS4 und Xbox One. Die Vorbestellung ist bereits möglich. Die Standard Edition kostet 19,99 Euro (Download) beziehungsweise 24,99 Euro (Retail). Die sogenannte Six Edition gibt's für 10 Euro mehr. Die Sammlerausgabe enthält, neben Little Nightmares in einer speziellen Käfig-Box, eine 10 cm hohe Figur, ein Poster und ein Sticker-Board. Als Preorder-Boni winken außerdem ein Vogelscheuchensack und eine Teekannenmaske für Six sowie der Soundtrack und ein Wallpaper. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Little Nightmares.