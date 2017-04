Life is Feudal: Die ersten fünf Stunden in zehn Minuten zusammengefasst

Von Indie-Entwickler Bitbox gibt's heute ein neues Video zu Life is Feudal. Der knapp zehn Minuten lange Clip zeigt, was Spieler in den ersten fünf Spielstunden des MMOGs alles erleben können, stellt also eine Art Guide dar. Life is Feudal befindet sich seit einigen Wochen in der Closed Beta. Um an der geschlossenen Testphase teilnehmen zu können, muss eines von drei sogenannten Believer-Paketen für 45, 69 oder 99 Euro auf der offiziellen Webseite zu Life is Feudal erstanden werden.

Besitzer von Life is Feudal: Your Own, einer (stark) abgespeckten Version für maximal 64 Spieler, sparen beim Kauf der Believer-Pakete jeweils immerhin 10 Euro. Zur Open Beta und auch zur finalen Version des MMOGs erhalten diese ohnehin kostenfreien Zugang. Termine gibt es in beiden Fällen noch nicht. Wer lediglich den noch im Early-Access-Stadium befindlichen Aufbau-Ableger Life is Feudal: Forest Village sein Eigen nennt, hat keine Vorteile. Alle weiteren News und Infos zu Life is Feudal findet ihr auf der entsprechenden Themenseite.