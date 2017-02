Life: "Alien"-ähnliche Szenen im kurzen Super-Bowl-Spot zum Sci-Fi-Thriller

05.02.2017 um 11:00 Uhr Die sechsköpfige Crew (u. a. "Deadpool"-Star Ryan Reynolds, "Southpaw"-Star Jake Gyllenhaal und "Mission: Impossible 5"-Star Rebecca Ferguson) einer internationalen Raumstation steht kurz vor einer der wichtigsten Entdeckungen der Menschheitsgeschichte: dem ersten Beweis extraterrestrischen Lebens auf dem Mars. Als die Crew ihre Forschungen beginnt und die Methoden unerwartete Konsequenzen offenbaren, stellt sich plötzlich heraus, dass die Lebensform weit intelligenter - und brutaler - ist als jemals erwartet. Der Sci-Fi-Thriller, der an Ridley Scotts Kult-Schocker "Alien" erinnert, startet am 23. März 2017 in den Kinos.

