LoL: Gut, dass wir das geklärt haben - Riot erklärt Serverlag

02.03.2017 um 10:15 Uhr Was passiert mit den Datenpaketen von League of Legends, wenn die Verbindung zwischen Client und Servertechnik nicht einwandfrei funktioniert? Das erklären euch die Entwickler von Riot Games in diesem unterhaltsamen und charmanten Video.

