LoL: Interne Fehden beim Entwickler... werden beim Riot Rumble geklärt

04.02.2017 um 16:15 Uhr In einer kurzen Dokumentation stellen euch die Entwickler von League of Legends den Riot Rumble vor - ein internes Turnier, das alljährlich veranstaltet wird. Dabei treten die unterschiedlichsten Abteilungen gegeneinander an und es kommt zu echten Rivalitäten. Schaut euch die unterhaltsame und charmante Doku von Riot Games bei uns an!

