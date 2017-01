LoL: Champion-Spotlight zu Warwick in Patch 7.2

29.01.2017 um 10:15 Uhr In Patch 7.2 für League of Legends wird der Champion Warwick angepasst. Wann der Patch und die Patch Notes zu 7.2 genau erscheinen, ist noch nicht bekannt. Dafür könnt ihr euch aber im Champion-Spotlight anschauen, was genau sich an Warwicks Fähigkeiten tut. Schaut euch das Video bei uns an!

