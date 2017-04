League of Legends: Xayah, die Rebellin im Champion-Spotlight

Neuigkeiten aus der Kluft

PC League of Legends: Rakan, der Publikumsliebling im Spotlight 21.04. - 10:15 Uhr Rakan ist einer von zwei neuen Champions für Riots MOBA League of Legends. Welche Fähigkeiten Rakan hat, erfahrt ihr im Champion-Spotlight zum neuen LoL-Helden.

